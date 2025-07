Ipsos: réalise une acquisition en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 18:13









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce l'acquisition de la division Santé d'InMoment en Allemagne.



Le groupe estime que cette acquisition apportera une vraie valeur ajoutée aux clients locaux et internationaux d'Ipsos dans les secteurs pharmaceutique et MedTech.



Ils bénéficieront d'une expertise plus large dans les domaines thérapeutiques et d'un portefeuille méthodologique plus complet, indique le groupe.





Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a déclaré : ' Cette opération permet de développer un nouveau centre de compétences à Hambourg pour notre ligne de services Santé - en complément des sites existants de Nuremberg, Munich et Francfort. '





