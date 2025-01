Ipsos: réalise l'acquisition de Whereto Research information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce l'acquisition de Whereto Research, un acteur majeur des études pour le secteur public en Australie.



Whereto Research est réputé pour son expertise en matière d'évaluation des politiques publiques et de la communication gouvernementale.



Avec une équipe de plus de 200 personnes et des bureaux à Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth, le Groupe propose une gamme complète de services de recherche dans divers secteurs, notamment les affaires publiques, la publicité, le marketing et les médias.



Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a déclaré ' L'expertise de Whereto Research dans le secteur public et la recherche fédérale en Australie, combinée à la présence internationale d'Ipsos dans ce domaine, nous permettra d'offrir une gamme plus large de solutions à nos clients australiens. '





Valeurs associées IPSOS 45,80 EUR Euronext Paris +0,93%