Ipsos: partenariat de trois ans avec CESI École d'Ingénieurs information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce un partenariat de trois ans avec CESI École d'Ingénieurs, qui compte 25 campus sur tout le territoire français, partenariat 'visant à analyser en profondeur les transformations sociétales, économiques et politiques qui façonnent notre époque'.



Cette collaboration se concentrera sur la production d'études co-signées et la mise en oeuvre de dispositifs afin d'accompagner les partenaires médias lors des temps forts de la vie électorale française, dont les municipales de 2026 et la présidentielle de 2027.



Durant ces trois années, Ipsos et CESI École d'Ingénieurs réaliseront ainsi des enquêtes d'opinion pour des médias ou think-tanks sur les sujets clés qui animent la société ainsi que des évènements visant à expliquer les grandes tendances électorales.





Valeurs associées IPSOS 42,060 EUR Euronext Paris 0,00%