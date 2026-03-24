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Ipsos, NRJ Group, Transgene... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 24/03/2026 à 18:23

(AOF) - Claranova

La société dédiée à l'édition de logiciels publiera ses résultats annuels.

Engie

Engie annonce plusieurs évolutions et nominations au sein de son Comité Exécutif.

Entech

Entech a généré un chiffre d'affaires consolidé de 76 millions d'euros au titre de l'exercice 2025, soit une progression de 62% (prorata temporis) comparé au chiffre d'affaires de l'exercice 2024 (exercice exceptionnel de 9 mois).

FDE

Au premier semestre de son exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires consolidé de Française de l'Energie (FDE) s'établit à 14,2 millions d'euros, en croissance de 16,5% sur un an.

Ipsos

Ipsos a annoncé la nomination d'Alexandre Boissy au poste de directeur général adjoint, à compter du 7 avril prochain.

LNA Santé

Le spécialiste de la dépendance communiquera ses résultats annuels.

NRJ Group

Le groupe affiche une forte progression de son bénéfice en 2025 grâce à des éléments exceptionnels, dans un contexte opérationnel plus difficile marqué par la baisse des revenus publicitaires.

Quadient

La plateforme d'automatisation intelligente signalera ses résultats annuels.

Showroomprivé

Le groupe spécialisé dans la vente évènementielle annoncera ses résultats annuels.

Transgene

Lors de la publication de ses résultats, la société de biotechnologie a rappelé avoir procédé à une levée de fonds de 105 millions d'euros, qui lui permet de se financer jusqu'au début de l'année 2028.

Trigano

Le spécialiste des véhicules et d'équipements de loisirs détaillera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Valeurs associées

CLARANOVA
0,6500 EUR Euronext Paris -4,83%
ENGIE
26,7000 EUR Euronext Paris +1,37%
ENTECH
10,0600 EUR Euronext Paris +4,79%
FRANCAISE DE L'ENERGIE
46,0000 EUR Euronext Paris +2,22%
IPSOS
33,6200 EUR Euronext Paris -0,77%
LNA SANTE
25,4000 EUR Euronext Paris -0,78%
NRJ GRP
6,880 EUR Euronext Paris +1,78%
QUADIENT
12,5400 EUR Euronext Paris -1,88%
SHOWROOMPRIVE
0,7000 EUR Euronext Paris +7,69%
TRANSGENE
0,7440 EUR Euronext Paris +0,54%
TRIGANO
148,8000 EUR Euronext Paris +0,74%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/03/2026 à 18:23:00.

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