Ipsos, NRJ Group, Transgene... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Claranova
La société dédiée à l'édition de logiciels publiera ses résultats annuels.
Engie annonce plusieurs évolutions et nominations au sein de son Comité Exécutif.
Entech
Entech a généré un chiffre d'affaires consolidé de 76 millions d'euros au titre de l'exercice 2025, soit une progression de 62% (prorata temporis) comparé au chiffre d'affaires de l'exercice 2024 (exercice exceptionnel de 9 mois).
FDE
Au premier semestre de son exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires consolidé de Française de l'Energie (FDE) s'établit à 14,2 millions d'euros, en croissance de 16,5% sur un an.
Ipsos a annoncé la nomination d'Alexandre Boissy au poste de directeur général adjoint, à compter du 7 avril prochain.
LNA Santé
Le spécialiste de la dépendance communiquera ses résultats annuels.
NRJ Group
Le groupe affiche une forte progression de son bénéfice en 2025 grâce à des éléments exceptionnels, dans un contexte opérationnel plus difficile marqué par la baisse des revenus publicitaires.
La plateforme d'automatisation intelligente signalera ses résultats annuels.
Showroomprivé
Le groupe spécialisé dans la vente évènementielle annoncera ses résultats annuels.
Transgene
Lors de la publication de ses résultats, la société de biotechnologie a rappelé avoir procédé à une levée de fonds de 105 millions d'euros, qui lui permet de se financer jusqu'au début de l'année 2028.
Le spécialiste des véhicules et d'équipements de loisirs détaillera son chiffre d'affaires du premier semestre.
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