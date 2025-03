Ipsos: négociation exclusive avec The BVA Family information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 18:25









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce être entrée en négociation exclusive pour l'acquisition de The BVA Family,



Il s'agit d'un groupe français spécialisé dans les études de marché. La société compte plus de 900 collaborateurs.



The BVA Family est également présent au Royaume-Uni et en Italie. Ses marques incluent BVA (France), Doxa (Italie), BDRC (Royaume-Uni) et PRS IN VIVO (l'un des leaders mondiaux des tests de packaging).



Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a déclaré : ' Cette acquisition vient renforcer notre offre en France et nous ouvre de nouvelles perspectives au Royaume-Uni et en Italie. Un rapprochement avec The BVA Family, société reconnue pour son expertise dans divers domaines de recherche, nous permettra de générer davantage de croissance et d'innovation ensemble. '





