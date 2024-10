Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsos: légère croissance de l'activité au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce un chiffre d'affaires de 591 ME au 3e trimestre, en croissance de 0,5 % dont -0,1 % de croissance organique.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 1 730 millions d'euros, en hausse de 3,3 %, dont 2,4 % de croissance organique.



'La performance est contrastée entre les différents marchés et pénalisée par un contexte macroéconomique et géopolitique incertain', analyse la société.



Toutefois, 'la progression de la marge brute et la gestion efficace de nos coûts opérationnels nous permettent de maintenir, pour la quatrième année consécutive, notre objectif de marge opérationnelle d'environ 13 %', a commenté Ben Page, directeur général d'Ipsos.



La société anticipe une croissance organique d'environ 1 % pour cette année.







Valeurs associées IPSOS 46,42 EUR Euronext Paris +0,09%