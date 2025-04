Ipsos: léger recul du CA trimestriel en organique information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 09:22









(CercleFinance.com) - Ipsos indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 568,5 millions d'euros au premier trimestre 2025, en croissance de 2% grâce à des effets de périmètre et de change favorables qui ont plus que compensé une contraction de 1,8% en organique.



'Les résultats sont en ligne avec nos attentes, qui tablent sur une reprise progressive de l'activité en cours d'année', commente son directeur général Ben Page, qui reconnait cependant que 'l'environnement reste très volatil et incite à la prudence'.



La société d'études de marché confirme ses objectifs pour 2025, à savoir une croissance organique supérieure à celle de 2024 et une marge opérationnelle de l'ordre de 13% à périmètre constant, hors impact des acquisitions de l'année en cours.





