Ipsos lance un programme de rachat d'actions d'environ €100 mlns

Ipsos SA ISOS.PA :
* LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
* COMME ANNONCÉ LORS DE LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2025
* PROCÉDERA, D'ICI AU 31 DÉCEMBRE 2026, À DES RACHATS D'ACTIONS PROPRES EN VUE DE LEUR ANNULATION POUR UN MONTANT TOTAL D'ENVIRON 100 MLNS D'EUROS
* SE RÉSERVE LE DROIT D'INTERROMPRE LE PROGRAMME À N'IMPORTE QUEL MOMENT EN FONCTION DES CIRCONSTANCES DE MARCHÉ OU DE LA MISE EN ŒUVRE DE SA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENTS
Texte original
