Ipsos lance un programme de rachat d'actions d'environ €100 mlns
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 17:58

Ipsos SA ISOS.PA :

* LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* COMME ANNONCÉ LORS DE LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2025

* PROCÉDERA, D'ICI AU 31 DÉCEMBRE 2026, À DES RACHATS D'ACTIONS PROPRES EN VUE DE LEUR ANNULATION POUR UN MONTANT TOTAL D'ENVIRON 100 MLNS D'EUROS

* SE RÉSERVE LE DROIT D'INTERROMPRE LE PROGRAMME À N'IMPORTE QUEL MOMENT EN FONCTION DES CIRCONSTANCES DE MARCHÉ OU DE LA MISE EN ŒUVRE DE SA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENTS

Texte original nGNX93gDz3 Pour plus de détails, cliquez sur ISOS.PA

(Gdansk Newsroom)

Dividendes

Valeurs associées

IPSOS
34,3400 EUR Euronext Paris -0,35%
