Ipsos: la filiale Ipsos MMA leader d'un rapport Forrester

(CercleFinance.com) - Ipsos a annoncé jeudi que la plateforme de mesure du marketing de sa filiale Ipsos MMA avait été été nommée 'leader' dans le dernier rapport Forrester Wave.



Concernant la vision de l'entreprise, le rapport précise qu'Ipsos MMA 'propose au marché une approche de conseil haut de gamme qui coordonne les données, la technologie, la mesure et l'optimisation'.



Dans un communiqué, Ipsos MMA souligne qu'il a été retenu à l'issue de 95% des appels d'offres auxquels elle a participé ces 20 derniers mois.



La filiale d'Ipsos précise qu'elle compte parmi ses clients le laboratoire pharmaceutique américain Regeneron, le groupe d'assurance-vie britannique Prudential et la chaîne d'animaleries Petsmart.





