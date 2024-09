Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsos: investissement d'un fonds géré par Bpifrance information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 09:00









(CercleFinance.com) - Ipsos fait part de la décision du fonds Lac1, géré par Bpifrance pour le compte d'investisseurs français et internationaux, de devenir un actionnaire important et de long terme, ce que son conseil d'administration considère comme une 'excellente nouvelle'.



'C'est un témoignage positif sur l'importance du métier d'Ipsos, qui consiste à fournir des informations et des analyses précises et claires sur les évolutions de la société, des marchés et des personnes', estime-t-il.



'L'investissement de Lac1 est une garantie nouvelle que les ambitions de croissance d'Ipsos seront soutenues dans le futur', poursuit le conseil, qui proposera Bpifrance Investissement comme administrateur à sa prochaine assemblée générale prévue en mai 2025.





Valeurs associées IPSOS 54,35 EUR Euronext Paris +0,37%