Ipsos finalise la vente de 80% d’Ipsos Comcon à Direct Investments

Ipsos SA ISOS.PA :
* LA CLÔTURE DE LA VENTE DE 80 % D’IPSOS COMCON LLC, SA FILIALE ENTIÈREMENT DÉTENUE EN RUSSIE, À DIRECT INVESTMENTS JSC
* CONSERVERA SA PARTICIPATION MINORITAIRE PASSIVE DE 20 % DANS IPSOS COMCON LLC, QUI SERA DÉCONSOLIDÉE DES COMPTES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2026
(Rédaction de Gdansk)
