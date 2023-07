Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos: fait l'acquisition d'Omedia auprès de Mediametrie information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 18:14









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce ce soir l'acquisition d'Omedia, une société d'études multi-spécialisée implantée au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Mali.



Omedia est présenté comme 'une agence leader en Afrique subsaharienne de l'Ouest'. Cette société réalise 'un large éventail d'études marketing, ainsi que des mesures d'audience, et de la veille publicitaire des médias presse et digitaux', souligne Ipsos.



Omedia appartenait jusqu'alors à Mediametrie, le leader français de la mesure d'audience des médias.



En investissant dans Omedia, Ipsos compte développer son activité sur les marchés d'Afrique francophone, avec ses clients existants, et s'appuyer sur de solides capacités opérationnelles dans la région.







