Ipsos en 2021 : Un modèle performant

Chiffre d’affaires annuel : 2 146,7 millions d'euros

Croissance organique en 2021 : +17,9%

Paris, 23 février 2022 - En 2021, nous avons connu une reprise spectaculaire par rapport à l'année précédente, grâce à la réouverture de la plupart des économies au fur et à mesure du déploiement des programmes de vaccination, avec un pic de croissance de 52,3 % au deuxième trimestre par rapport à la même période en 2020, lorsque les confinements avaient commencé. La croissance organique a été de 17,9 %. Par rapport à 2019, que nous considérons comme une période plus « normale », nous avons connu une croissance de 10,4 %.

Pendant le quatrième trimestre, notre croissance organique était proche de 5 %, alors que le carnet de commandes enregistrées pour 2022 était supérieur de 15 % à celui de la fin de l'année 2021, ce qui nous rend confiants pour 2022.

Enfin, les effets de change ont eu en 2021 un impact négatif de 1,4 % et les effets de périmètre sont légèrement positifs à 0,3 %.

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR TRIMESTRE

En millions d'euros Chiffre d'affaires

2021 2021 par rapport à 2020 2021 par rapport à 2019 Croissance totale Croissance organique Croissance totale Croissance organique 1 er trimestre 466,3 8,8 % 14,1 % 10,5 % 14,1 % 2 ème trimestre 527,0 47,5 % 52,3 % 9,5 % 13,6 % 3 ème trimestre 526,3 12,3 % 11,4 % 5,4 % 8,5 % 4 ème trimestre 627,1 7,6 % 4,9 % 4,4 % 6,8 % Total exercice 2 146,7 16,8 % 17,9 % 7,2 % 10,4 %

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR RÉGION

En millions d'euros CA 2021



Contribution Croissance organique

2021/2020 Croissance organique

2021/2019 EMEA 1 014,5 47 % 17 % 19,5 % Amériques 773,1 36 % 20 % 6 % Asie-Pacifique 359,2 17 % 14,5 % -2 % Total 2 146,7 100 % 17,9 % 10,4 %

Par région, nous avons enregistré une croissance organique à deux chiffres en 2021 dans toutes les grandes régions par rapport à 2020, avec une reprise particulièrement forte dans les Amériques. Cette dynamique est encourageante.

Dans le même temps, la région EMEA a connu la plus forte croissance par rapport à 2019, ce qui est le reflet non seulement de la reprise des dépenses des marques et des annonceurs mais aussi les gouvernements européens qui ont investi dans la recherche liée au Covid lui-même.

En revanche, les Amériques n'ont progressé que de 6 %, par rapport à 2019, reflétant le fort impact des premières vagues de Covid en Amérique Latine en 2020.

En Asie-Pacifique, les confinements en cours dans des économies majeures comme le Japon, Hong Kong et l'Australie ont vu une reprise du chiffre d'affaires d'Ipsos mais toujours 2 points en dessous du niveau de 2019.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros CA 2021 Contribution Croissance organique

2021 / 2020 Croissance organique

2021 / 2019 Consommateurs 1 945,8 44 % 25 % 9 % Clients et salariés 2 452,2 21 % 14 % -9 % Citoyens 3 376,4 18 % 6 % 36,5 % Médecins et patients 4 372,3 17 % 18 % 23,5 % Chiffre d’affaires annuel 2 146,7 100 % 17,9 % 10,4 %

Répartition des Lignes de Service par segment d'audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Social Intelligence Analytics

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (including Retail Performance and Mystery Shopping), Media development, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Nos principaux secteurs d'activité ont tous connu une croissance satisfaisante en 2021, avec une croissance de 25 % de la part de nos principaux clients des secteurs de la grande consommation et de la technologie qui investissent dans des innovations et de nouveaux lancements pour les consommateurs , au fur et à mesure de la réouverture des économies.

Notre activité pour les entreprises se concentrant sur la compréhension de leurs clients et de leurs employés s'est redressée (en hausse de 14 % par rapport à 2020) mais les mesures de confinement toujours en cours et les restrictions de voyage ont continué à freiner la recherche qui porte sur les interactions physiques, ce qui signifie que cette partie de notre activité reste inférieure au niveau de 2019. Nous nous attendons à ce que le passage de la pandémie à un état endémique et l'assouplissement des restrictions la voient se redresser davantage.

Au cours de la deuxième année de la pandémie, notre activité dans le domaine des soins de santé auprès des patients et des médecins a augmenté de 18 % par rapport à 2020, pour atteindre une croissance de 23,5 % par rapport à 2019.

Notre activité spécialisée pour le secteur public auprès des citoyens s'est encore développée après une très forte croissance en 2020, gagnant 6 %. Dans l'ensemble, notre activité pour le secteur public et les gouvernements a atteint une croissance de 36,5 % par rapport à la situation avant la pandémie en 2019 car ces derniers ont mis en œuvre un large éventail de mesures pour contrôler la pandémie et protéger l'activité économique, toutes ces mesures nécessitant des données précises pour en évaluer les impacts. Le fait que les gouvernements n'aient pas répété l'austérité qui a caractérisé leur réaction au crash financier de 2008 mais qu'ils aient au contraire mis en œuvre des mesures expansionnistes signifie que la demande de preuves et de données de bonne qualité de la part du secteur public reste forte.

PERFORMANCE FINANCIÈRE

Compte de résultat résumé

En millions d’euros 2021 2020 Variation

2021 / 2020 Chiffre d'affaires 2 146,7 1 837,4 16,8 % Marge brute 1 389,3 1 180,5 17,7 % Marge brute / CA 64,7 % 64,2 % - Marge opérationnelle 277,4 189,9 46,1 % Marge opérationnelle / CA 12,9 % 10,3 % - Autres produits et charges non courants / récurrents -5,5 -6,1 -10,8 % Charges de financement -13,8 -20,6 -32,8 % Autres charges de financement -4,4 -8,1 -45,7 % Impôts -62,9 -38,9 61,6 % Résultat net, part du Groupe 183,9 109,5 68,0 % Résultat net ajusté*, part du Groupe 209,2 129,6 61,4 %

*Le résultat net ajusté est calculé avant (i) les éléments non monétaires liés à l’IFRS 2 (rémunération en actions), (ii) avant l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions (relations clients), (iii) l’impact net d’impôts des autres charges et produits non courants, (iv) impacts non monétaires sur variations de puts en autres charges et produits financiers et (v) avant les impôts différés passifs relatifs aux goodwills dont l’amortissement est déductible dans certains pays.

Postes du compte de résultat

Au total, la profitabilité du Groupe en 2021 est en hausse significative par rapport à l’an dernier, avec une marge opérationnelle record de 12,9% contre une marge de 10,3% en 2020 et 9,9% en 2019. Elle est également largement supérieure à l’objectif de 11% que la société avait fixé pour 2021 lors de son programme T.U.P. (Total Understanding Project), lancé en 2018. Cette performance exceptionnelle est la combinaison de trois facteurs, dont les deux derniers ont une nature récurrente :

1. Les études de suivi de la pandémie conduites pour certains gouvernements occidentaux qui ont apporté, en net des études qui elles n’ont pas pu être réalisées pour des raisons sanitaires, environ 2% de chiffre d’affaires supplémentaire, avec des niveaux de marge élevé car elles s’appuyaient, pour l’essentiel, sur des équipes déjà en place ; elles comptent pour 0,8% dans l’amélioration de la marge opérationnelle ;

2. L’accélération du passage aux enquêtes en ligne, qui génère un double bénéfice : d’une part, un taux de marge brute plus élevé et, d’autre part, des études conduites plus rapidement sur lesquelles proportionnellement moins de temps de nos professionnels est passé, donc un meilleur ratio de masse salariale sur marge brute;

3. Enfin, la permanence de certaines économies sur les frais généraux réalisées grâce au plan d’action « Call To Action » mis en place en 2020 en réponse à la pandémie.

Rappelons qu’en 2020, la brutalité de la baisse d’activité intervenue à compter de la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19 ne nous avait pas permis de réduire nos coûts dans les mêmes proportions dès le premier semestre car ils sont en partie fixes et étaient proportionnés à la croissance prévue jusque-là pour l’année 2020. Les différentes mesures d’économies prises à partir de mars 2020 avaient permis de combler ce retard de marge sur le deuxième semestre. La société avait réalisé un plan de 113 millions d’euros d’économies par rapport à l’année 2019, économies provenant des coûts de personnel (43 millions d’euros), des subventions gouvernementales pour 29 millions d’euros et des charges générales d’exploitation (41 millions d’euros). Sur ces économies, il était prévu qu’environ 20 millions se répètent en 2021, concernant les postes de voyages et les loyers. Les économies réalisées ont été de l’ordre de 32,5 millions par rapport à la base 2019 (7 millions d’économies supplémentaires sur les voyages qui n’ont pas repris significativement en 2021 et 5,5 millions de plus d’économies de loyers).

La marge brute (qui se calcule en retranchant du chiffre d'affaires des coûts directs variables et externes liés à l'exécution des contrats) est en progression et s'établit à 64,7% contre 64,2% sur l’ensemble de l’année 2020.

L’évolution du ratio de marge brute est à relier au mix des modes de collecte de données, sachant que certains terrains d’enquête en face à face (ayant des taux de marge brute plus bas), à l’arrêt durant la période de premier confinement et certains encore en 2021, ont pu être remplacés dans de nombreux cas par des enquêtes en ligne, à plus haute marge brute. Au total sur 2021, les enquêtes en ligne représentent 62% de l’activité d’enquête, contre 60% en 2020 et 55% en 2019.

La masse salariale est en hausse de 8,7%, les salaires ayant augmenté sous l’effet de l’arrêt des différents mécanismes de réduction de salaire qui avaient eu cours en 2020 (simple réductions volontaires et temporaires de salaire consenties par un certain nombre de salariés, comprises entre 10% et 20% pour les cadres dirigeants ; réduction des heures travaillées ; congés sans solde…). Les augmentations de salaire ont été effectives en date du 1er mai 2021 et les provisions pour bonus en cash ont progressé de 63% par rapport à 2020 puisque la société a non seulement atteinte mais aussi dépassé de 29 % ses objectifs de croissance et de rentabilité.

Ceci dit, la masse salariale progresse à un rythme bien inférieur à la progression de 17,7% de la marge brute, ce qui en fait le principal facteur d’amélioration de la rentabilité. Cela est due à l’évolution des effectifs à un rythme inférieur à celui de l’activité : les effectifs permanents sont de 18 257 au 31 décembre 2021 contre 16 644 personnes à fin décembre 2020, soit plus 9,7%. Ils restent inférieurs de 1% à l’effectif du 31 décembre 2019 (18 448).

Le coût des rémunérations variables en action est en hausse à 12,1 millions d’euros contre 8,7 millions d'euros en 2020 car le passage de la période d’acquisition des plans d’actions gratuites de 2 à 3 ans, décidé en 2018, a eu pour effet d’allonger l’étalement de la charge IFRS2 et de la diminuer sur la période 2018-2020. De plus, le plan annuel attribué en mai 2021 pour récompenser la bonne performance des équipes en 2020 portait de façon exceptionnelle sur 2% du capital (au lieu de 1% en temps ordinaire).

Les frais généraux sont contrôlés grâce au maintien du plan Call To Action jusqu’à la fin de 2021 et augmentent au total d’environ 9,4 millions d’euros par rapport à 2020 (soit +5,4 %). Les dépenses supplémentaires sont à relier à nos investissements dans la technologie.

Le poste autres charges et produits opérationnels affiche un solde négatif de 20,4 millions d’euros contre un solde positif de 16,4 millions d’euros en 2020. Il se compose essentiellement de coûts de départ alors qu’en 2020, la société avait reçu des subventions au titre des systèmes de chômage partiel mis en place par une vingtaine d’états dans le monde, qui avaient été enregistrées dans ce poste et dont la société ne bénéficie plus.

En dessous de la marge opérationnelle , les dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions concernent la partie des écarts d'acquisition affectée aux relations clients au cours des 12 mois suivant la date d'acquisition et faisant l'objet d'un amortissement au compte de résultat selon les normes IFRS sur plusieurs années. Cette dotation s'élève à 5,3 millions d'euros contre 5,4 millions précédemment.

Le solde du poste autres charges et produits non courants et non récurrents s'établit en net à - 5,5 millions d'euros contre - 6,2 millions d'euros l'an dernier. Du côté des produits, ce poste enregistre principalement un produit de 5,4 millions d'euros lié à la décision d’activer depuis janvier 2018 les coûts internes de développement (ce produit net était de 8,9 millions d’euros en 2020). Il est rappelé que ce produit de nature purement comptable est amené à diminuer chaque année jusqu’à la fin de 2022.

Du côté des coûts, il s’agit principalement de coûts de réorganisation et de rationalisation.

Les charges de financement. La charge d'intérêts nette diminue à 13,8 millions d'euros contre 20,6 millions d'euros, en raison non seulement d’une baisse significative de l’endettement financier en relation avec une bonne génération de trésorerie mais aussi grâce au remboursement fin septembre 2020 d’une tranche d’un emprunt obligataire privé « USPP » pour 185 millions USD qui portait un coupon de 5% et qui a été remplacé par des financements à des taux moins élevés.

Impôts. Le taux effectif d'imposition au compte de résultat en norme IFRS s'établit à 25,2% contre 26,1% l'année passée. Il intègre une charge d'impôts différés passifs de 4,6 millions d'euros qui vient annuler l'économie d'impôts réalisée grâce à la déductibilité fiscale des amortissements d'écarts d'acquisition dans certains pays, alors même que cette charge d'impôts différés ne serait due qu'en cas de cession des activités concernées (et qui est par conséquent retraitée dans le résultat net ajusté).

Le Résultat net, part du Groupe, s'établit à 183,9 millions d'euros contre 109,5 millions en 2020.

Le Résultat net ajusté, part du Groupe , qui est l'indicateur pertinent et constant utilisé pour la mesure de la performance, est en forte hausse et s'établit à 209,2 millions d'euros contre 129,6 millions d’euros en 2020 (et 129,5 millions d’euros en 2019), soit une hausse de 61,4%.

Structure financière

Flux de trésorerie. La capacité d'autofinancement s'établit à 373,0 millions d'euros contre 262,1 millions en 2020.

Le besoin en fonds de roulement total connait une variation positive de 33,5 millions d'euros au 31 décembre 2021 malgré l’investissement en BFR qu’implique habituellement une augmentation de l’activité, grâce notamment à la baisse de 8 jours du délai moyen de paiement.

Les investissements courants en immobilisations corporelles et incorporelles sont principalement constitués d'investissements informatiques et se sont élevés à 43,5 millions d’euros cette année contre 35,1 millions en 2020, notamment en raison de l’acquisition en 2021 de sociétés de technologie : FistNet - DotMetrics (spécialiste de la mesure du trafic digital), MGE Data (logiciel de suivi par GPS et de la mesure de l’affichage), Intrasonics (expert de la reconnaissance sur les mobiles des signaux audio) et Infotools (plateforme d’analyse et de visualisation de données).

Au total, la génération de trésorerie libre d’exploitation, à 243,7 millions d’euros, est supérieure aux prévisions pour l’année.

En ce qui concerne les investissements non courants, Ipsos a investi environ 30 millions d’euros, en procédant notamment aux quatre acquisitions dans le domaine de la technologie mentionnées plus haut et celle de Karian & Box en octobre 2021.

Les capitaux propres s'établissent à 1 342 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre 1 122 millions publiés au 31 décembre 2020.

Les dettes financières nettes s'élèvent à 180,5 millions d'euros, en baisse par rapport au 31 décembre 2020 (346,5 millions d’euros). Le ratio d’endettement net diminue à 13,4% contre 30,9% au 31 décembre 2020. Le ratio de levier (calculé hors impact IFRS16) s’établit à 0,5 fois l’EBE (contre 1,6 fois au 31 décembre 2020).

Position de liquidité. La trésorerie en fin d’année s'établit à un niveau de 298,5 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre 216,0 millions d’euros au 31 décembre 2020, assurant une bonne position de liquidité à Ipsos.

En décembre 2021, Ipsos a refinancé avec succès un Schuldschein à hauteur de 75 millions d’euros, avec des tranches à 5 et 7 ans.

Le groupe dispose par ailleurs d’environ 300 millions d'euros de lignes de crédit disponibles à plus d’un an, lui permettant de faire face à ses échéances de dette de 2022 et de 2023 qui s’élèvent à 101 millions d’euros.

Dividendes. La distribution d’un dividende de 1,15 euros par action sera proposée à l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 17 mai 2022, soit une progression de 28% par rapport aux 0,90 euros distribués en 2021.

PERSPECTIVES 2022



Nous avons enregistré une forte croissance ces derniers mois, comme l’illustrent nos performances de janvier 2022, à la fois largement supérieures à celles du même mois l’an passé, et à l’objectif prévu pour 2022. Cette tendance concerne tous nos grands marchés à l’exception de l’Allemagne, qui est encore en phase de redressement et dépend davantage du secteur automobile que les autres. Nous entamons l’année avec un ratio d’endettement inférieur et un niveau de disponibilités supérieur à n’importe quel autre moment de la décennie passée, ce qui nous permet de continuer à investir dans des solutions digitales plus rapides et d’entreprendre des acquisitions plus importantes que celles des dernières années, notamment dans les domaines de l’analytique et du conseil, où la demande des clients est grandissante. Nous avons ainsi enregistré une croissance de 27 % du chiffre d’affaires de nos nouveaux services digitaux et de conseil en 2021, ce qui, si nos prévisions de maintien de cette évolution se réalisent, devrait amener ces services à représenter une part encore plus élevée de notre activité en 2022.

La seule certitude, pour l’année 2022, est la persistance de l’incertitude, qui pour Ipsos, est toutefois facteur de croissance : tant les entreprises que les gouvernements ont en effet besoin d’informations à jour sur les événements se déroulant à travers le monde. Plus précisément, il leur faut disposer d’informations précises sur la manière dont consommateurs et citoyens réagissent aux profonds bouleversements à l’œuvre dans l’économie, le monde du travail, et l’environnement, qu’il soit naturel, politique ou géopolitique. Pour cette raison, nous sommes convaincus du maintien de notre croissance en 2022, quoique à un rythme inférieur à celui de 2021. Cela reflète la fin de la phase principale de la pandémie, et par conséquent, des projets gouvernementaux liés au Covid sur certains grands marchés.

Dans le même temps, nous faisons face à un certain nombre de vents contraires, à l’instar de la plupart de nos clients. La crise de l’énergie, la spirale salaires/prix et l’inflation générale des prix à la production impactent désormais de grands secteurs de l’économie sur de nombreux grands marchés. Même si, pour répondre à la demande, les salaires ont progressé dans des domaines aussi incontournables que les technologies, la logistique et l’hôtellerie, dans l’ensemble, ils risquent de ne pas suivre l’évolution des prix : les consommateurs pourraient donc se trouver incités à se serrer la ceinture après avoir dépensé les économies constituées durant les confinements.

Les tensions géopolitiques entre la Russie et la Chine, d’une part, l’Occident, de l’autre, sont quant à elles de nature à freiner les investissements de certains de nos clients.

Enfin, la pression pesant sur les marges des clients pourrait réduire les dépenses de publicité et de recherche de certains de nos clients de la grande consommation, qui demeurent une composante majeure de notre base de clientèle, bien que jusqu’ici en 2022, nous n’ayons constaté aucune baisse de leurs dépenses.

Si nous restons optimistes pour l’avenir, c’est parce que l’expérience des années 2020 et 2021 a montré à quel point le portefeuille de services et l’empreinte géographique d’Ipsos assuraient la résilience de l’entreprise. Nous avons ainsi été en mesure de réduire rapidement nos coûts en réponse à la première vague de la pandémie en 2020, puis de les recalibrer avec rapidité et rentabilité au moment où les économies ont rebondi plus fortement en 2021, ce qui nous a alors permis d’atteindre une croissance et une rentabilité records.

Parallèlement, la satisfaction client reste plus élevée qu’avant la pandémie dans nos enquêtes post-projets : le score moyen des clients se monte désormais à plus de 9 sur 10 sur les 7 000 réponses recueillies en 2021.

En outre, il convient de noter que nos collaborateurs s’estiment de manière générale plus positifs que jamais à l’égard de l’entreprise, et, ce qui est encore plus important à l’époque de la Grande démission, plus confiants que jamais pour leur avenir chez Ipsos. Notre score composite d’engagement du personnel s’élève à un niveau jamais atteint auparavant, ce qui est également encourageant dans une entreprise comme la nôtre, axée sur l’humain. Globalement, nous n’avons relevé aucune augmentation du taux de rotation du personnel en 2021 par rapport à 2019, c’est-à-dire avant la pandémie, bien que des pressions se soient fait sentir sur certains marchés, notamment en Asie.

Notre stratégie reste la même : créer le meilleur endroit où faire de la recherche au niveau mondial afin de disposer des meilleurs talents et de leur fournir, de même qu’à nos clients, les meilleures technologies. Pour soutenir notre croissance, nous lançons à présent une nouvelle initiative pour 2022 : baptisée « Client First », elle regroupe l’ensemble de nos meilleures pratiques de développement d’affaires et entend relever les défis métiers de nos clients mais, aussi et surtout, veiller à ce que nos résultats aient un impact réel et tangible sur les organisations de nos clients et, donc, une véritable valeur ajoutée. Nous avons d’ailleurs constaté que ceux de nos marchés qui avaient adopté cette approche ont surperformé ces dernières années, ce qui explique que nous appliquions à présent la même démarche dans les 90 pays où intervient Ipsos.

En matière technologique, les investissements engagés depuis 2020 se poursuivent en 2022, puisque nous actualisons la « colonne vertébrale » de nos outils de collecte de données dans le but d’accroître la productivité, de raccourcir la durée des cycles et d’améliorer la rentabilité. En réduisant chaque année la durée moyenne de nos projets, nous pouvons ainsi nous attendre à voir une amélioration de notre marge brute en 2022. Les nouveaux investissements consacrés au perfectionnement de nos produits de science des données et d’analytique et à l’utilisation de données contextuelles multisources et de plateformes d’apprentissage automatique et de reporting automatisé (suite à l’acquisition d’Infotools en 2021) expliquent que nous anticipions à la fois une forte amélioration de la productivité et le lancement de nouveaux services à l’attention de notre vaste base de clients blue chip .

Pour toutes ces raisons, nous prévoyons de consolider en 2022 les performances records enregistrées à l’issue de l’exercice précédent, avec une croissance de référence proche de 5 % et une croissance sous-jacente voisine de 7 %, hors l’impact temporaire net positif des contrats liés au Covid (projets spécifiques de suivi de la pandémie pour les gouvernements, moins les contrats qui n’ont pas pu être mis en place en raison de la situation sanitaire). Notre marge brute va pour sa part continuer à progresser, ce qui contribuera à défendre la marge opérationnelle en la maintenant à un niveau structurellement supérieur à celui d’avant la pandémie, entre 12 et 13 % pour 2022.

***

Annexes

Compte de résultat consolidé

État de la situation financière

État des flux de trésorerie consolidés

Etat des variations des capitaux propres consolidés

La plaquette complète des états financiers consolidés au 31 décembre 2021 est disponible sur Ipsos.com

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant plus de 18 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1 er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SPF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

C ompte de résultat consolidé

Comptes annuels au 31 décembre 2021

En milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 Chiffre d'affaires 2 146 725 1 837 424 Coûts directs (757 391) (656 902) Marge brute



1 389 334



1 180 522 Charges de personnel - hors rémunération en actions (896 461) (824 709) Charges de personnel - rémunération en actions * (12 071) (8 730) Charges générales d'exploitation (183 043) (173 639) Autres charges et produits opérationnels (20 381) 16 408 Marge opérationnelle



277 378



189 852 Dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions * (5 274) (5 409) Autres charges et produits non courants * (5 486) (6 153) Quote-part dans les résultats des entreprises associées 1 671 (711) Résultat opérationnel



268 289



177 579 Charges de financement (13 837) (20 576) Autres charges et produits financiers (4 413) (8 131) Résultat net avant impôts



250 038



148 872 Impôts - hors impôts différés sur amortissement du goodwill (58 303) (35 462) Impôts différés sur amortissement du goodwill * (4 608) (3 457) Impôt sur les résultats (62 911) (38 919) Résultat net 187 127 109 953 Dont part du Groupe 183 923 109 498 Dont part des minoritaires 3 204 455 Résultat net part du Groupe par action de base (en euros) 4,14 2,49 Résultat net part du Groupe par action dilué (en euros) 4,04 2,43







Résultat net ajusté * 212 205 130 166 Dont Part du Groupe 209 223 129 612 Dont Part des minoritaires 2 982 554 Résultat net ajusté, part du groupe par action 4,71 2,94 Résultat net ajusté dilué, part du groupe par action 4,59 2,88

Etat de la situation financière

Comptes annuels au 31 décembre 2021

En milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 ACTIF Goodwills 1 360 464 1 249 331 Droit d’utilisation de l’actif 122 935 125 270 Autres immobilisations incorporelles 98 899 88 849 Immobilisations corporelles 31 340 30 953 Participation dans les entreprises associées 8 919 1 856 Autres actifs financiers non courants 51 961 51 139 Impôts différés actifs 25 223 28 839 Actifs non courants 1 699 741 1 576 238 Clients et comptes rattachés 555 496 456 113 Actifs sur contrats 107 114 136 365 Impôts courants 14 045 12 511 Autres actifs courants 62 720 76 089 Instruments financiers dérivés - 404 Trésorerie et équivalents de trésorerie 298 454 215 951 Actifs courants 1 037 830 897 433 TOTAL ACTIF 2 737 571 2 473 670 En milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 PASSIF Capital 11 109 11 109 Primes d'émission 508 259 515 854 Actions propres (643) (9 738) Autres réserves 746 221 662 277 Ecarts de conversion (115 406) (185 192) Résultat net – part du groupe 183 926 109 498 Capitaux propres - part du Groupe 1 333 466 1 103 809 Intérêts minoritaires 8 963 18 157 Capitaux propres 1 342 429 1 121 966 Emprunts et autres passifs financiers non courants 448 561 393 654 Dettes non courantes sur contrats de location 102 421 107 250 Provisions non courantes 7 025 1 743 Provisions pour retraites 36 255 32 862 Impôts différés passifs 66 458 60 503 Autres passifs non courants 45 549 23 660 Passifs non courants 706 270 619 673 Fournisseurs et comptes rattachés 332 239 292 382 Emprunts et autres passifs financiers courants 30 349 169 250 Dettes courantes sur contrats de location 34 923 36 913 Impôts courants 25 463 22 239 Provisions courantes 9 967 7 073 Passifs sur contrats 64 329 39 513 Autres passifs courants 191 603 164 661 Passifs courants 688 872 732 031 TOTAL PASSIF 2 737 571 2 473 670

Etat des flux de trésorerie consolidés

Comptes annuels au 31 décembre 2021

en milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 OPERATIONS D'EXPLOITATION RESULTAT NET 187 127 109 953



Eléments sans incidence sur la capacité d'autofinancement Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 79 839 78 232 Résultat net des sociétés mises en équivalence, nets des dividendes reçus (1 671) 711 Moins-value (plus-value) sur cessions d'actifs (164) 152 Variation nette des provisions 17 985 1 642 Rémunération en actions 11 153 8 458 Autres produits et charges calculés (2 459) (1 669) Frais d'acquisition de sociétés consolidées 882 770 Charge de financement 17 349 24 918 Charge d'impôt 62 911 38 919 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVANT CHARGES DE FINANCEMENT ET IMPOT



372 952



262 085 Variation du besoin en fonds de roulement 33 538 134 594 Impôts payés (60 519) (27 761) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION 345 972 368 919 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (43 512) (35 069) Produits des cessions d'actifs corporels et incorporels 128 285 (Augmentation) / diminution d'immobilisations financières (2 003) (713) Acquisitions de sociétés et d'activités consolidés nettes de trésorerie acquise (29 079) (13 230) FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (74 466) (48 727) OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentation / (Réduction) de capital - - (Achats) / Ventes nets d'actions propres (8 694) 2 542 Augmentation des emprunts à long terme 75 570 78 406 Diminution des emprunts à long terme (167 480) (245 176) Augmentation des prêts à long terme à des sociétés associées

Diminution des prêts à long terme à des sociétés associées -

5 704 (8 841)

- Augmentation / (diminution) des découverts bancaires (1 033) 464 Remboursement net des dettes locatives (40 308) (41 671) Intérêts financiers nets payés (13 012) (22 164) Intérêts nets payés sur obligations locatives (3 599) (4 455) Rachats de participations ne conférant pas le contrôle (956) (164) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (39 820) (19 771) Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

Dividendes reçus des sociétés non consolidées (1 984)

52 - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (195 561) (260 469) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE 75 945 59 722 Incidence des variations des cours des devises sur la trésorerie 6 559 (9 207) TRESORERIE A L'OUVERTURE 215 951 165 436 TRESORERIE A LA CLOTURE 298 454 215 951

Etat des variations des capitaux propres consolidés

Comptes annuels au 31 décembre 2021

Capitaux propres En milliers d'euros Capital Primes d'émission Titres d'auto-contrôle Autres réserves Ecarts de conversion Attribuables aux actionnaires de la société Intérêts minoritaires Total Situation au 1er janvier 2020 11 109 516 000 (12 382) 685 100 (96 352) 1 103 475 19 247 1 122 722 Variation de capital - - - - - - - - Distribution dividendes - - - (19 771) - (19 771) (15) (19 786) Effets des acquisitions et engagements de rachat des participations ne conférant pas le contrôle - - - (8 443) - (8 443) (705) (9 148)



Livraison d'actions propres concernant le plan d'attribution d'actions gratuites - - - - - - - -

Autres mouvements sur les actions propres - (146) 2 638 50 - 2 542 - 2 542

Rémunérations en actions constatées directement en capitaux propres - - - 8 458 - 8 458 - 8 458

Autres mouvements - - - (3 089) - (3 089) 166 (2 923) Transactions avec les actionnaires - (146) 2 638 (22 796) - (20 304) (554) (20 858) Résultat de l'exercice - - - 109 498 - 109 498 455 109 953 Autres éléments du résultat global - - - - - - - - Investissements nets à l'étranger et couvertures afférentes



- - - - (32 412) (32 412) 440 (31 971) Impôts différés sur investissements nets à l'étranger - - - - 8 699 8 699 - 8 699 Variation des écarts de conversion - - - - (65 419) (65 119) (1 432) (66 551) Réévaluation du passif (de l’actif) net au titre des régimes à prestations définie - - - (203) (203) - (203) Impôts différés sur gains et pertes actuariels - - - 175 - 175 - 175 Total des autres éléments du résultat global - - - (28) (88 832) (88 860) (992) (89 852) Résultat global - - - 109 470 (88 832) 20 638 (536) 20 101 Situation au 31 Décembre 2020 11 109 515 854 (9 738) 771 776 (185 192) 1 103 809 18 157 1 121 966















































































































Capitaux propres En milliers d'euros Capital Primes d'émission Titres d'auto-contrôle Autres réserves Ecarts de conversion Attribuables aux actionnaires de la société Intérêts minoritaires Total Situation au 1er janvier 2021 11 109 515 854 (9 738) 771 776 (185 192) 1 103 809 18 157 1 121 966 Variation de capital - - - - - - - - Distribution dividendes - - - (39 820) - (39 820) (1 984) (41 804) Effets des acquisitions et engagements de rachat des participations ne conférant pas le contrôle - - - 9 184 - 9 184 (11 176) (1 992)



Livraison d'actions propres concernant le plan d'attribution d'actions gratuites - (7 596) 31 951 (10 970) - 13 386 - 13 386

Autres mouvements sur les actions propres - - (22 861) 308 - (22 552) - (22 552)

Rémunérations en actions constatées directement en capitaux propres - - - 11 153 - 11 153 - 11 153

Autres mouvements - - - 1 519 - 1 519 (272) 1 247 Transactions avec les actionnaires - (7 596) 9 090 (28 626) - (27 131) (13 432) (40 563) Résultat de l'exercice - - - 183 925 - 183 925 3 202 187 127 Autres éléments du résultat global - - - - - - - - Investissements nets à l'étranger et couvertures afférentes



- - - - 32 990 32 990 (459) 32 532 Impôts différés sur investissements nets à l'étranger - - - - (8 396) (8 396) - (8 396)



Variation des écarts de conversion - - - - 45 197 45 197 1 489 46 686 Variation juste valeur des actifs financiers en contrepartie OCI



- - - 4 546 4 546 - 4 546 Gains et pertes actuariels - - - (1 904) - (1 904) 7 (1 896) Impôts différés sur gains et pertes actuariels - - - 429 - 429 (2) 427 Total des autres éléments du résultat global - - - 3 071 69 792 72 863 1 035 73 899 Résultat global - - - 186 997 69 792 256 789 4 237 261 026 Situation au 31 Décembre 2021 11 109 508 259 (643) 930 146 (115 406) 1 333 466 8 963 1 342 429

