Ipsos: émission obligataire pour 500 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Le groupe d'études de marché et d'enquêtes d'opinion Ipsos annonce le succès d'une émission obligataire d'un montant de 400 millions d'euros, émission qui arrive à échéance en janvier 2030 et est assortie d'un coupon de 3,75%.



La très forte demande des investisseurs, avec un carnet d'ordres couvrant plus de neuf fois la taille de l'émission, a permis à Ipsos de fixer le taux final de l'obligation à un niveau significativement inférieur aux conditions de prix initialement annoncées.



'Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement de son obligation existante de 300 millions d'euros arrivant à échéance en septembre 2025', précise Ipsos.





