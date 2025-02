Ipsos: directeur nommé pour le pôle lyonnais information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Ipsos fait part de la nomination de Damien Barnier comme directeur de son pôle à Lyon. Directeur adjoint de l'activité market strategy and understanding depuis trois ans, il prend ainsi la tête des activités locales du groupe d'études de marché.



'L'entité locale compte aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs et offre un large scope d'études marketing au service de nos clients en région, proposant un accompagnement en France comme à l'international', précise Ia société.



Fort de plus de 20 ans d'expérience chez Ipsos ou GfK à Paris et en région, Damien Barnier apportera sa connaissance du tissu économique en région et sa compréhension des enjeux clients pour faire grandir et développer les activités du pôle Ipsos à Lyon.





