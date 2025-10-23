 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 225,03
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ipsos délaissé après un abaissement d'objectif de CA
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 10:05

Ipsos recule de 4% après une révision par le groupe d'études de marché et de sondages d'opinion, de son objectif annuel de croissance organique pour l'ensemble de 2025 à environ 0,7%, à l'issue des neuf premiers mois de l'année.

S'il revendique une bonne performance auprès des clients privés, il explique que les contraintes budgétaires des Etats et l'instabilité politique dans de nombreux pays pèsent sur les dépenses gouvernementales et entraînent des retards dans la prise de commandes.

L'objectif annuel de marge opérationnelle autour de 13% à périmètre constant est néanmoins confirmé. Il exclut l'effet transitoirement dilutif lié aux acquisitions de The BVA Family et d'infas, estimé à 60 points de base sur l'exercice 2025.

Ipsos a réalisé un chiffre d'affaires de 636 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 7,6%, dont 2,9% en organique (après -1,8% au premier trimestre et +0,7% au deuxième), portant le cumul à fin septembre à 1,79 milliard (+0,7% en organique).

Valeurs associées

IPSOS
34,9200 EUR Euronext Paris -4,17%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank