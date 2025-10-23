Ipsos délaissé après un abaissement d'objectif de CA
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 10:05
S'il revendique une bonne performance auprès des clients privés, il explique que les contraintes budgétaires des Etats et l'instabilité politique dans de nombreux pays pèsent sur les dépenses gouvernementales et entraînent des retards dans la prise de commandes.
L'objectif annuel de marge opérationnelle autour de 13% à périmètre constant est néanmoins confirmé. Il exclut l'effet transitoirement dilutif lié aux acquisitions de The BVA Family et d'infas, estimé à 60 points de base sur l'exercice 2025.
Ipsos a réalisé un chiffre d'affaires de 636 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 7,6%, dont 2,9% en organique (après -1,8% au premier trimestre et +0,7% au deuxième), portant le cumul à fin septembre à 1,79 milliard (+0,7% en organique).
Valeurs associées
|34,9200 EUR
|Euronext Paris
|-4,17%
A lire aussi
-
Le cycliste français Sofiane Sehili, incarcéré depuis début septembre en Russie, a été libéré jeudi par la justice russe après avoir été condamné à une amende pour "franchissement illégal de la frontière" dans l'Extrême-Orient russe. "Il a d'abord été reconnu coupable ... Lire la suite
-
Tesla chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison des tarifs douaniers et des coûts de recherche
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 23 octobre - ** Les actions de Tesla TSLA.O chutent de 3 % à 425,87 $ en pré-marché après ... Lire la suite
-
L'ex-Premier ministre français François Fillon a été débouté jeudi du recours qu'il avait déposé devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) contre sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs. Dans un arrêt rendu à l'unanimité, la Cour déclare ... Lire la suite
-
par Marie Mannes Volvo Cars s'envole jeudi à la Bourse de Stockholm alors que le constructeur automobile a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, l'accélération des réductions de coûts ayant compensé les effets des droits de douane et d'une concurrence ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer