Ipsos: dans le vert, des propos d'analyste en soutien

Cercle Finance • 09/04/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Ipsos prend près de 2% sur des propos d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe d'études marketing et d'enquêtes d'opinion, avec un objectif de cours porté de 80 à 85 euros.



'L'optimisme est de rigueur sur les perspectives d'activité, les marges offrent encore un potentiel d'amélioration, le bilan est sous-leveragé, les multiples de valorisation restent attractifs et le fondateur achète des actions', souligne ainsi l'analyste.





