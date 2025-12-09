 Aller au contenu principal
Ipsos-Dan Lévy quitte ses fonctions de DirFin, Olivier Champourlier assure l'intérim
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 18:46

Ipsos ISOS.PA a annoncé mardi que Dan Lévy quitterait prochainement ses fonctions de directeur financier du groupe et qu'Olivier Champourlier, actuellement directeur du contrôle de gestion, assurerait l'intérim avec effet immédiat.

Le groupe indique dans un communiqué que Dan Lévy poursuivra de nouvelles opportunités à l’extérieur du groupe. Le processus de sélection de son successeur a été engagé, précise-t-il.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)

