Ipsos acquiert Shanghai Focus RX Research

pour renforcer sa position

sur le marché de la recherche pharmaceutique en Chine

Paris , le 1 7 mai 2023 – Ipsos a le plaisir d’annoncer l’acquisition de Shanghai Focus RX Research. Ce rachat va renforcer de manière significative l’expertise d’Ipsos en matière de recherche pharmaceutique en Chine et créer un environnement favorable pour l’activité Healthcare de l’entreprise.

Fondée en 2008, Shanghai Focus RX Research est spécialisée sur l’étude du marché RX (traitements sur ordonnance), avec des études sur les contraintes réglementaires et environnementales, le développement du marché pharmaceutique, les stratégies produit, le mix marketing et l’évaluation des performances. L’entreprise a su fidéliser une clientèle stable et très qualitative composée des plus grandes multinationales dans le domaine pharmaceutique. Les 22 spécialistes qui composent cette équipe intègreront l’équipe Healthcare Insights d’Ipsos. Frank Ma, PDG et fondateur de Focus RX Research, dirigera cette nouvelle équipe.

Ben Page , Directeur Général d’Ipsos, a déclaré : « Comme nous l’avons présenté lors de notre Journée Investisseurs de 2022, le secteur de la santé est l’une de nos priorités. C’est un marché en pleine expansion qui connait de nombreuses transformations et représente une opportunité de croissance importante pour Ipsos. Grâce à l’expertise de Shanghai Focus RX Research, nous allons poursuivre et accélérer le développement de notre offre de services à valeur ajoutée sur un marché stratégique en Chine. »

Lifeng Liu , Directeur Général d’Ipsos en Chine, indique : « Frank Ma est une figure emblématique de l’étude du marché RX en Chine qui dirige une entreprise respectée. Je suis impatient de travailler avec lui et son équipe pour continuer à renforcer la position d’Ipsos dans le domaine de l’étude de marché pharmaceutique en Chine. »

Frank Ma , PDG et fondateur de Focus RX Research, ajoute : « Nous sommes ravis de rejoindre le groupe Ipsos. Grâce à l’ampleur de l’expérience internationale d’Ipsos sur le marché de la santé, les experts de l’équipe Focus RX pourront proposer de meilleurs services et des perspectives plus complètes à nos clients. Cela contribuera certainement et significativement au développement des études de marché pharmaceutiques en Chine. »

