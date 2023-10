Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos: acquiert CBG Health Research en Nouvelle-Zélande information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 17:53









(CercleFinance.com) - - Ipsos annonce l'acquisition de CBG Health Research Ltd (CBG) de Reach Aotearoa, présenté comme 'un fournisseur clé de services de recherche, d'études et de télémédecine en Nouvelle-Zélande'.



Grâce à ses capacités de collecte en ligne et hors ligne, CBG a développé des relations de long terme avec les gouvernements et des contrats récurrents.



'Cette acquisition fait partie de notre ambition de croître dans la recherche pour le secteur public à travers notre présence mondiale. CBG renforce notre impact en Nouvelle-Zélande, nous positionnant parmi les plus grands acteurs du marché', a commenté Ben Page, Directeur Général d'Ipsos.







Valeurs associées IPSOS Euronext Paris -1.16%