Ipsos achète Omedia au groupe Médiamétrie

Ipsos achète Omedia a u groupe Médiamétrie

Expansion dans les pays d'Afrique francophone

Paris, le 2 0 juillet 202 3 - Ipsos a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'Omedia, une société d'études multi-spécialisée implantée au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Mali.

Omedia est une agence leader en Afrique subsaharienne de l'Ouest et réalise un large éventail d'études marketing, ainsi que des mesures d'audience, et de la veille publicitaire des médias presse et digitaux. Son portefeuille de clients comprend des entreprises internationales (y compris de grandes organisations françaises), des institutions et des clients locaux. Omedia appartenait auparavant à Mediametrie, le leader français de la mesure d'audience des médias.

En investissant dans Omedia, Ipsos va développer son activité sur les marchés d'Afrique francophone, avec ses clients existants, et s'appuyer sur de solides capacités opérationnelles dans la région.

Ben Page , Directeur Général d'Ipsos, a déclaré : "L'acquisition d'Omedia est une formidable opportunité d'offrir plus de services à nos clients, dans des pays où nous avions jusqu'à présent des capacités limitées. Nous sommes heureux d'accueillir de nouvelles équipes de professionnels qui contribueront à notre développement en Afrique".

Yannick Carriou , Président Directeur Général de Médiamétrie a déclaré : "Je suis ravi qu'Omedia rejoigne le groupe Ipsos. L'équipe va découvrir le dynamisme et l'innovation d'Ipsos. Omedia restera le partenaire privilégié de Médiamétrie dans la région, et tous nos clients bénéficieront de solutions encore plus performantes".

