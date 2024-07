Ipsos abaisse son objectif de croissance organique pour 2024

(AOF) - Ipsos annonce un chiffre d’affaires de 1,13 milliard d’euros au premier semestre, en hausse de 4,7%, soit 51,4 millions d’euros sur un an. La société d’études de marché précise que si sa croissance du premier semestre s’établit à 4,7 % c’est 3,8 % en organique, 1,8 % d’effet de change défavorable et 2,8% d’effet périmètre lié aux acquisitions. Le résultat net ajusté part du groupe ressort à 82,3 millions d’euros, en hausse de 17,5% sur un an et la marge brute progresse de 80 points de base à 68,5% contre 67,7%.

"A court terme, nous ajustons à la baisse notre objectif de croissance organique pour 2024 et anticipons désormais une croissance organique proche de celle de l'année dernière" soit +3 %, prévient le groupe. Ipsos ciblait auparavant une croissance organique supérieure à 4%.

"Dans le même temps, la progression de la marge brute et la bonne discipline dans la gestion de nos coûts nous permettent de maintenir notre objectif de marge opérationnelle autour de 13%" ajoute-t-il cependant.

"La croissance organique du premier semestre est plus faible qu'anticipé, en particulier à la fin du deuxième trimestre", explique Ipsos, invoquant "l'impact du cycle électoral et l'attentisme qui résultent des élections dans de nombreux pays cette année": Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Inde.

Le groupe souligne que "le contexte ne s'est pas amélioré au deuxième trimestre aux Etats-Unis" du fait des aléas liés à l'élection présidentielle et aux restructurations du secteur pharmaceutique. Selon lui cependant la nomination récente d'une nouvelle directrice générale en Amérique du Nord et la mise en place d'une nouvelle organisation managériale "devraient permettre un retour à la croissance dans cette région d'ici le début de l'année prochaine".

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points-clés /=

- Deuxième mondial des études de marchés et études publiques créé en 1975 ;

- Chiffre d’affaires de 2,4 Mds€ réalisé à 43 % en Europe-Moyen-Orient-Afrique, à 40 % dans les Amériques et à 17 % en Asie-Pacifique ;

- Activité répartie entre 4 grandes audiences : les consommateurs pour 47 %, les clients et salariés (22 %), les citoyens (15 %) et les médecins et patients (16 %) ;

- Ambition « Total understanding project » : visant à dégager une croissance annuelle supérieure à celle du marché et à étendre le réseau aux Etats-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en France ;

- Capital éclaté détenu à 9,96 % des actions et 17,8 % des droits de vote par le fondateur Didier Truchot, président du conseil d’administration de 13 membres, Ben Page assurant la direction générale.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires visant à contrer la concurrence des sociétés de services informatiques et de communication dans la collecte des données :

- via des recrutements massifs, ceux dans la data passant de 1 500 à 2 000,

- via les neurosciences et les gisements d’information, offre de 5 services : Measuring differently, Having the data in real time, Analysing Big data, Offering support-based services et Ipsos Facto, plateforme d’IA générative,

- via l’Ipsos Knowledge Center (R&D analytique, analyse à valeur ajoutée…),

- via les grandes plateformes Ipsos Digital, Simstore, Communities, Askia, Infotools et Synthesio,

- Stratégie environnementale définie dans les programmes annuels « Taking Responsability » couvrant la quasi-totalité des filiales du groupe et visant la neutralité carbone pour 2035, avec 2023 pour point d’étape : 15 %, vs 2019, de réduction des émissions de CO2 par employé ;

- Croissance externe internationale dynamique : Omedia en Afrique, Xperiti et New Vehicle Customer aux Etats-Unis, Focux-RX en Chine, Crownit en Inde, Datasmoothie au Royaume-Uni ;

- Bonne visibilité avec un carnet de commandes pour 2023 en hausse de 2,6 % à fin juin

- Bilan très sain avec 1,4 Md€ de capitaux propres face à 120 M€ de dettes.

.

=/ Défis/=

- Visibilité limitée et saisonnalité de l’activité (revenus, marge et génération de trésorerie plus élevés sur le 2 nd semestre) ;

- Morosité de l’activité aux Etats-Unis ;

- Poursuite des acquisitions et renforcement de la place de leader dans les études publiques ;

- Après un hausse de 5 % des revenus au 1 er trimestre, objectif 2024 confirmé d’une hausse de + 4 du chiffre d’affaires et d’une marge opérationnelle autour 13 % ;

- Plan 2025 « The heart of science and Data » : croissance organique des revenus de 5 à 7 % par an et marge opérationnelle supérieure à 13 % ;

- Dividende 2023 de 1,65 € et poursuite du programme de rachat d’actions.

En savoir plus sur le secteur Communication et Publicité

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.