Ipsos: a reçu un accord pour le rachat d'infas

(CercleFinance.com) - Ipsos a reçu aujourd'hui l'accord des autorités de la concurrence allemandes pour l'acquisition d'infas, suite au processus d'offre publique d'achat amicale lancé en août 2024. L'opération devrait être finalisée début janvier 2025.



'Les équipes combinées - représentant environ 800 employés et six sites en Allemagne - offriront une gamme encore plus large de services de recherche innovants' indique le groupe.



Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a déclaré : ' Avec cette acquisition stratégique, nous continuons à renforcer notre rôle central dans la recherche pour le secteur public et les gouvernements, après quatre acquisitions dans ce domaine depuis 2023. Ipsos infas permettra à nos clients allemands de bénéficier d'une couverture mondiale et d'une expertise locale dans les secteurs public et privé. '





