Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos : +5% et test des 48E à la clé information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 14:37









(CercleFinance.com) - Ipsos grimpe de +5% et teste les 48E (ex-plancher du 21 avril au 15 mai).

Le titre effectué une incursion piège sous 46,3E, la veille ce qui validait un nouveau segment baissier en direction de 45E (ex plancher du 2 au 29 septembre 2022), voir 42,5E, un support testé les 10 mai et 17 juin 2022.

Le scénario du 'bear trap' est à considérer mais la tendance ne repasse pas haussière pour l'instant, et ce ne sera pas le cas à moins de refranchir 49,5E (résistance du 24 avril au 10 mai).







Valeurs associées IPSOS Euronext Paris +5.02%