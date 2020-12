Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen veut porter sa capacité d'investissement à 3 milliards d'euros d'ici 2024 Reuters • 01/12/2020 à 10:30









(Crédits photo : Flickr - hcc public information office ) PARIS (Reuters) - Ipsen a dit mardi viser une capacité d'investissement de trois milliards d'euros d'ici 2024 afin de mener à bien sa stratégie d'innovation externe. Le laboratoire pharmaceutique veut aussi accroître ses investissements dans la recherche et développement (R&D) grâce à des économies réalisées sur les frais de vente et les frais généraux et administratifs. Le groupe, spécialisé dans la médecine de spécialités, prévoit de se concentrer sur les domaines de l'oncologie, des maladies rares et des neurosciences. Une revue stratégique de l'activité Santé Familiale est en cours, a-t-il indiqué dans un communiqué consacré à ses priorités stratégiques et objectifs financiers à moyen terme. Pour la période 2020-2024, Ipsen vise un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires compris entre 2% et 5%, à taux de changes et périmètre constants, en incluant l'approbation potentielle d'indications supplémentaires. (Blandine Hénault)

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +0.99%