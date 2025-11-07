Ipsen va présenter des données positives dans la CBP
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 15:33
Les données intermédiaires de l'étude d'extension ouverte à long terme ELATIVE, qui intègre plus de trois ans de suivi chez 115 patients atteints de CBP, suggèrent selon lui un potentiel de ralentissement de la progression de la maladie.
Ipsen explique qu'elles démontrent 'une réponse biochimique soutenue, une stabilisation des marqueurs de fibrose et une amélioration constante des symptômes de fatigue et de prurit, avec un profil de tolérance favorable sur plus de trois ans de traitement'.
Il ajoute que de nouvelles données supplémentaires issues de l'essai ELATIVE montrent qu'IQIRVO, un agoniste des récepteurs PPAR ?/?, a le potentiel de produire un impact bénéfique sur les voies associées à la fatigue et liées à la fonction mitochondriale.
