Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen: titre en hausse, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 17:22









(CercleFinance.com) - Ipsen s'arroge un peu plus de 2% à Paris, après que Barclays a confirmé ce matin sa recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre, assortie d'un objectif de cours relevé de 125 à 135 euros.



L'analyste a notamment ajusté ses prévisions de dépenses opérationnelles concernant le groupe de santé.



Il a aussi révisé ses estimations de ventes d'Onivyde afin de refléter la prolongation des brevets jusqu'en 2033 et mis à jour ses prévisions de résultats du premier trimestre.



Lee broker se dit maintenant 'en ligne avec le consensus' et 'au-dessus des objectifs pour 2024'.





Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +2.02%