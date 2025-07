Ipsen: révision à la hausse des objectifs financiers 2025 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 10:14









(Zonebourse.com) - Ipsen fait part d'une révision à la hausse de ses objectifs financiers 2025, tablant désormais sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 7% à taux de change constant et sur une marge opérationnelle des activités supérieure à 32%.



Ces perspectives anticipent un impact négatif sur les ventes de Somatuline en raison d'une concurrence des génériques potentiellement accrue. Elles excluent l'impact de transactions potentielles de développement commercial en phase avancée.



Pour son premier semestre 2025, le laboratoire publie un BPA des activités en croissance de 27% à 6,07 euros, ainsi qu'un résultat opérationnel des activités en hausse de 21,9% à 656 millions, soit une marge améliorée de 3,6 point à 36%.



A 1,82 milliard d'euros, les ventes totales du groupe pharmaceutique ont augmenté de 11,4% à taux de change constant ou 9,7% en publié, tirées par les trois aires thérapeutiques (95,7% dans les maladies rares, 9,7% en neurosciences et 6,4% en oncologie).





