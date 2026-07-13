Ipsen-Résultats de l’étude ELSPIRE de Phase IIIb évaluant IQIRVO® chez des patients atteints de CBP

Ipsen SA IPN.PA :
* L'ESSAI DE PHASE IIIB ELSPIRE, ÉVALUANT IQIRVO® (ÉLAFIBRANOR) CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE CBP A ATTEINT SON CRITÈRE D'ÉVALUATION PRINCIPAL
* LE CRITÈRE D'ÉVALUATION PRINCIPAL DE NORMALISATION DE LA PAL A ÉTÉ ATTEINT CHEZ 85% DES PATIENTS TRAITÉS PAR IQIRVO® (ÉLAFIBRANOR) CONTRE 23% SOUS PLACEBO
* PRÉVOIT DE PRÉSENTER CES DONNÉES LORS D'UN PROCHAIN CONGRÈS MÉDICAL ET DE LES SOUMETTRE AUX AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES
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(Rédaction de Gdansk)
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