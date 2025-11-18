Ipsen recule malgré une recommandation favorable de Baader Europe

(AOF) - Ipsen (-0,77%, à 129,60 euros) est emporté par le repli du marché, malgré un avis positif de Baader Europe. Les analystes réagissent après la publication trimestrielle du laboratoire du 22 octobre, au cours de laquelle il avait relevé certains de ses objectifs financiers annuels. Ipsen avait dévoilé une croissance de son chiffre d’affaires de 13,7%, à change constants, au troisième trimestre, à 915 millions d’euros. Sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus se sont affichés en hausse de 12,1%, toujours à changes équivalents, à 2,734 milliards d’euros.

Baader Europe évoque un troisième trimestre porté par une performance plus forte qu'anticipé sur la majorité des divisions. En outre, le produit Somatuline a profité d'une érosion plus lente qu'anticipée des ventes, ainsi qu'une pénurie de génériques.

Pour l'ensemble de l'année 2025, le laboratoire vise désormais une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 10%, à change constants, contre plus de 7% auparavant. Parallèlement, la marge opérationnelle est attendue à 35% des revenus. Précédemment, elle était anticipée à plus de 32%.

Toutefois, pour 2026 et 2027, Baader Europe s'attend à ce que la marge opérationnelle de base s'aligne sur l'objectif moyen du groupe, soit au-dessus de 32%, car Somatuline devrait être mis sous pression par l'arrivée de nouveaux concurrents génériques. La recommandation des analystes sur le titre Ipsen est à Acheter, avec une cible de cours de 179 euros, soit un potentiel de hausse de 37,06% par rapport à la clôture de lundi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 3ème biopharmaceutique française focalisée sur les médicaments innovants en oncologie, dans les maladies rares et en neurosciences, créé en 1929 ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€ réparti entre les plateformes de croissance pour 75% (Decapeptyl, Cabometyx, Onivyde, Somatuline et Tazverik), les neurosciences (Dysport) pour 21 % et les maladies rares (Bylvay, NutropinAq, Increlex et Sohonos) ;

- Présence internationale équilibrée entre l’Europe (40 %) et les États-Unis (33 %) ;

- Ambition : être une biopharmaceutique leader dans les médicaments en oncologie (Cabometyx, Décapepty, Onivyde, Somatuline), maladies rares (NutropinAq et Increlex) et neurosciences (Dysport), regroupés dans un portefeuille aux ventes de 500 M€ au moins par produit ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices Beaufour et Schwabe (54 % des actions et 72,36 % des droits de vote) et par M.Swabe (4,34 %), Marc de Garidel présidant le conseil de 13 administrateurs, David Loew étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- réduction des frais administratifs et généraux et accroissement des efforts en R&D,

- gestion active du portefeuille entre cessions (le Priority Review Voucher et Increlex) et acquisitions, les produits récemment acquis (Bylvay et Tazverik) contribuant fortement à la croissance du chiffre d’affaires,

- accélération de la croissance et économies de coûts via les partenariats :

- succès cliniques et commerciaux avec Genfit pour l’Elifibranor, assorti d’une prise de participation de 8 % et avec Marengo Therapeutics… ;

- 4 autres partenariats prometteurs : licence mondiale pour le développement et la commercialisation du STRO-003, anticorps-médicament ciblant l’antigène tumoral ROR1 créé par Sutro Biopharma, collaboration mondiale avec Skyhawk Therapeutic (molécules modulant l’ARN contre les maladies neurologiques rares, avec Foreseen Biothech (anticorps-médicament) et partenariat mondial hors Etats-Unis avec Day One (Tovorafenib, anti-cancer du cerveau enfantin).

- Financement de la croissance portée par un travail d’allongement de la dette ;

- Innovation ouverte, soutenue par une R&D exercée à Oxford, Cambridge, Saclay et Shangaï), aboutissant à la création d'un portefeuille de 31 médicaments approuvés ;

- Stratégie environnementale « Génération Ipsen » visant la neutralité carbone en 2025 :

- focus sur la consommation d’eau et le traitement des déchets,

- intégration depuis 2019 des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Bilan non endetté, avec 3,8 Mds€ de capitaux propres et, à fin juin,, 451 M€ d’autofinancement libre et une trésorerie nette de 488 M€.

Défis

- Réduction de la dépendance aux médicaments Somatuline, très concurrencé aux États-Unis, Décapeptyl et Dysport, les plateformes en oncologie et neurosciences associées aux produits de Bylvay et Tazverik assurant les 2/3 des ventes ;

- Second semestre 2025 crucial : après l’autorisation obtenue fin juillet en Europe pour le Cobometyx, attente de celle pour le Tovorafenib puis résultats des essais pour le Fidrisertib (essai pivot) et, surtout, pour le LANT (phase II) ;

- Poursuite du succès des 3 lancements majeurs en 2024 -Elafibranor au niveau mondial, Onivyde aux États-Unis, Odevixibat dans l’Union européenne- et de celui d’Iqirvo en Italie ;

- Après une hausse de 11,4 % des ventes et de 21,9 % du résultat opératonnel au 1 er semestre, objectifs 2025 rehaussés : croissance des ventes de + 7 % et marge opérationnelle de + 32 % ;

- Stratégie 2023- 27 d’une croissance annuelle des revenus d’au moins 7 % et marge opérationnelle d’au moins 32 % ;

- Dividende 2024 de 1,2 €.