Ipsen plonge, pénalisé par le succès d'un concurrent

(Zonebourse.com) - Ipsen chute de plus de 7% en début de séance, lundi, à la Bourse de Paris. En cause, le feu vert de l'agence américaine du médicament à un générique du médicament-phare du groupe français, Somatuline.
La FDA a autorisé le traitement proposé par Amneal, "dont le lancement devrait être immédiat", estime Benjamin Jackson, qui suit le dossier chez Jefferies. L'événement ne constitue pas une surprise, puisque les analystes l'avaient modélisé. Mais il concrétise la concurrence sur un traitement qui pèse 30% des revenus d'Ipsen.
"Nous continuons de percevoir un risque binaire pesant sur le consensus à plus long terme si la prochaine étude SORENTO de Camurus démontre que le CAM2029 est supérieur à la Somatuline", ajoute Jackson.
L'action Ipsen perdait 7,3% à 144,50 EUR autour de 9h30.
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