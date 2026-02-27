 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ipsen obtient un avis positif du CMUH de l'agence européenne du médicament
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 14:19

Le Comité des médicaments à usage humain de l'agence européenne du médicament a émis un avis positif recommandant l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle d'Ojemda. La recommandation concerne ce produit en monothérapie pour le traitement des patients âgés de 6 mois ou plus et atteints de gliome pédiatrique de bas grade (LGG) présentant une fusion BRAF ou un réarrangement, ou une mutation BRAF V600, ayant progressé après une ou plusieurs thérapies systémiques antérieures.

Le laboratoire français estime que plus de 800 nouveaux cas de pLGG avec altération de BRAF sont identifiés chaque année dans l'Union européenne, provoquant de multiples handicaps, notamment des troubles de la vue, de la parole et d'autres problèmes neurologiques.

Valeurs associées

IPSEN
163,7000 EUR Euronext Paris +1,99%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank