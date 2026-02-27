Ipsen obtient un avis positif du CMUH de l'agence européenne du médicament
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 14:19
Le laboratoire français estime que plus de 800 nouveaux cas de pLGG avec altération de BRAF sont identifiés chaque année dans l'Union européenne, provoquant de multiples handicaps, notamment des troubles de la vue, de la parole et d'autres problèmes neurologiques.
Valeurs associées
|163,7000 EUR
|Euronext Paris
|+1,99%
