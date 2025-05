Ipsen: nouvelle responsable stratégie et transformation information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Ipsen fait part de la nomination de Laura Réveillon au poste de vice-présidente exécutive, stratégie et transformation, à compter du 14 mai. Elle fera partie de l'équipe de direction et reportera directement au directeur général David Loew.



Elle rejoint Ipsen après avoir travaillé pendant 12 ans en tant qu'associée au Boston Consulting Group, où elle a conseillé aussi bien de petites biotechs que des sociétés pharmaceutiques mondiales ou encore des entreprises de technologie médicale.



Laura Réveillon succèdera à Catherine Abi Habib, vice-présidente exécutive, stratégie et transformation depuis trois ans, qui a été nommée directrice générale du laboratoire pharmaceutique pour la Belgique et le Luxembourg.





Valeurs associées IPSEN 104,3000 EUR Euronext Paris -0,10%