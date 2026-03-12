 Aller au contenu principal
Ipsen nomme Michelle C. Werner à la tête de l'Amérique du Nord
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 09:02

Ipsen annonce la nomination de Michelle C. Werner en tant que vice-présidente exécutive (EVP), présidente de l'Amérique du Nord, à compter du 23 mars. Elle intégrera l'équipe de direction exécutive (ELT) et rendra compte directement au directeur général (CEO) David Loew.

"Elle apporte une grande expérience dans la direction d'équipes aux États-Unis et dans le monde entier, et possède une connaissance approfondie des États-Unis et de toutes les grandes opportunités que ce marché offre à Ipsen", commente David Loew.

Forte de plus de 25 ans de carrière dans l'industrie pharmaceutique, Michelle C. Werner rejoint le laboratoire pharmaceutique français après avoir travaillé chez Alltrna, une entreprise biotechnologique américaine dont elle était CEO depuis 2022.

Dans ses nouvelles fonctions chez Ipsen, elle succèdera à Keira Driansky, qui quitte l'entreprise pour poursuivre des opportunités externes, après deux années au cours desquelles elle a mené une transformation importante de la filiale américaine.

