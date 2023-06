Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 11:17









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat à l'effet de racheter un nombre maximum de 350.000 actions Ipsen, représentant environ 0,42% du capital social du groupe pharmaceutique, sur une période maximum de six mois.



Les actions ainsi rachetées seront principalement affectées à la couverture du plan d'attribution d'actions gratuites aux salariés d'Ipsen. Cette opération s'inscrit dans le cadre des autorisations données par l'assemblée générale mixte du 31 mai.





