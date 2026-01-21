Ipsen-Le tribunal arbitral confirme la résiliation par Ipsen de l'accord de R&D conclu avec Galderma

Ipsen SA IPN.PA :
* LE TRIBUNAL ARBITRAL CONFIRME LA RÉSILIATION PAR IPSEN DE L'ACCORD DE RESEARCH AND DEVELOPMENT CONCLU AVEC GALDERMA
* LE TRIBUNAL ARBITRAL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (CCI) A RENDU UNE DÉCISION FINALE EN FAVEUR D'IPSEN, REJETANT LA
DEMANDE INTRODUITE PAR GALDERMA
Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA
(Rédaction de Gdansk)
