Ipsen fait état d'une croissance des ventes du groupe de 3,1% au S1

30 juillet (Reuters) - Ipsen IPN.PA a fait état jeudi: * D'UNE CROISSANCE DES VENTES DU GROUPE DE 3,1% (VENTES PUBLIÉES ET À TAUX DE CHANGE CONSTANT) AU PREMIER SEMESTRE 2020 * D'UNE PRÉVISION DE CROISSANCE DES VENTES DU GROUPE POUR 2020 DÉSORMAIS SUPÉRIEURE À +2,0% À TAUX DE CHANGE CONSTANT Pour plus de détails, cliquez sur [ IPN.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -1.04%