Ipsen: effet positif d'Iqirvo sur la fatigue dans la CBP

(CercleFinance.com) - Ipsen a dévoilé mercredi de nouvelles données montrant qu'Iqirvo, son traitement contre la cholangite biliaire primitive (CBP), avait un effet positif sur la fatigue, l'un des principaux symptômes de la maladie.



Ces résultats suggèrent que les patients atteints de CBP traités par Iqirvo ont présenté une plus grande amélioration de la fatigue, telle que mesurée par un questionnaire, par rapport au placebo après 52 semaines.



Chez les patients présentant une fatigue modérée à sévère dans la situation de référence, plus de deux fois plus de patients traités par Iqirvo (66,7%) ont obtenu des améliorations cliniquement significatives par rapport au placebo (31,3%).



'Pour de nombreux patients atteints de CBP, la fatigue est un symptôme invalidant qui tend à diminuer leur capacité à accomplir des tâches quotidiennes ou à participer à des activités sociales', rappelle le Dr David Jones, Professeur d'immunologie hépatique à la Faculté de médecine de l'Université de Newcastle, cité dans le communiqué d'Ipsen.



La CBP - une maladie auto-immune rare du foie - affecte environ 100.000 personnes aux Etats-Unis et 165.000 personnes en Europe, dont une majorité de femmes.



En l'absence de traitement efficace, cette maladie chronique est susceptible de s'aggraver, conduisant à une transplantation hépatique voire dans certains cas, à un décès prématuré.



A la Bourse de Paris, l'action Ipsen cédait 2,2% mardi matin, dans un marché parisien en baisse d'environ 0,5%.





