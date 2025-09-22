Ipsen : des données encourageantes pour IPN10200

(AOF) - Ipsen a publié les premiers résultats en esthétique visant les rides glabellaires pour IPN10200. Les patients ayant reçu ce produit ont montré une amélioration statistiquement significative de la réponse à la semaine 4 par rapport au placebo (critère d'évaluation principal). Une durée d'effet plus longue a également été observée, une majorité substantielle de patients ayant connu une réponse cliniquement significative à la semaine 24 par rapport au placebo et à Dysport (un autre produit d'Ipsen), définie par le score " Aucune " ou " Légère " de la sévérité des rides.

IPN 10200 a aussi continué à montrer une réponse supérieure sur la sévérité des rides par rapport à Dysport à la semaine 36.

Pour David Loew, directeur général d'Ipsen : " Ces données démontrent que nous disposons d'une molécule unique première de sa classe, qui a le potentiel de constituer une innovation révolutionnaire dans le domaine de l'esthétique, avec une durée d'action plus longue qu'une toxine botulinique A établie, dans le traitement des rides glabellaires ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 3ème biopharmaceutique française focalisée sur les médicaments innovants en oncologie, dans les maladies rares et en neurosciences, créé en 1929 ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€ réparti entre les plateformes de croissance pour 75% (Decapeptyl, Cabometyx, Onivyde, Somatuline et Tazverik), les neurosciences (Dysport) pour 21 % et les maladies rares (Bylvay, NutropinAq, Increlex et Sohonos) ;

- Présence internationale équilibrée entre l’Europe (40 %) et les États-Unis (33 %) ;

- Ambition : être une biopharmaceutique leader dans les médicaments en oncologie (Cabometyx, Décapepty, Onivyde, Somatuline), maladies rares (NutropinAq et Increlex) et neurosciences (Dysport), regroupés dans un portefeuille aux ventes de 500 M€ au moins par produit ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices Beaufour (54 % des actions et 72,36 % des droits de vote) et par la famille Swabe (4,34 %), Marc de Garidel présidant le conseil de 13 administrateurs, David Loew étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- réduction des frais administratifs et généraux et accroissement des efforts en R&D,

- gestion active du portefeuille entre cessions (le Priority Review Voucher et Increlex) et acquisitions, les produits récemment acquis (Bylvay et Tazverik) contribuant fortement à la croissance du chiffre d’affaires,

- accélération de la croissance et économies de coûts via les partenariats :

- succès cliniques et commerciaux avec Genfit pour l’Elifibranor, assorti d’une prise de participation de 8 % et avec Marengo Therapeutics… ;

- depuis avril 2024, 4 autres partenariats prometteurs à moyen terme : licence mondiale pour le développement et la commercialisation du STRO-003, anticorps-médicament ciblant l’antigène tumoral ROR1 créé par Sutro Biopharma, collaboration mondiale avec Skyhawk Therapeutics (molécules modulant l’ARN contre les maladies neurologiques rares, avec Foreseen Biothech (anticorps-médicament) et partenariat mondial hors États-Unis avec Day One(anti-cancer du cerveau enfantin)

- financement de la croissance portée par un travail d’allongement de la dette ;

- innovation ouverte, soutenue par une R&D exercée à Oxford, Cambridge, Saclay et Shanghai) :

- aboutissant à la création d'un portefeuille de 25 médicaments,

- accélérée par des acquisitions (20 nouveaux actifs entre 2021 et 2022) ;

- Stratégie environnementale « Génération Ipsen » visant la neutralité carbone en 2025 :

- focus sur la consommation d’eau et le traitement des déchets,

- intégration depuis 2019 des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Bilan non endetté, avec 3,8 Mds€ de capitaux propres, 774 M€ d’autofinancement libre et une trésorerie nette de 160 M€ et 1,5 Md€ de disponibilités pour des acquisitions innovantes.

Défis

- Réduction de la dépendance aux médicaments Somatuline, très concurrencé aux États-Unis, Décapeptyl et Dysport, les plateformes en oncologie et neurosciences associées aux produits de Bylvay et Tazverik assurant les 2/3 des ventes ;

- En 2025, attente de 2 autorisations en Europe pour le Combmetys et le Tovorafenib et de résultats d’essai pour le Fidrisertib et le LANT ;

- Suivi du lancement d’Iqirvo en Italie, en partenariat avec le partenaire Genfit ;

- Poursuite du succès des 3 lancements commerciaux majeurs en 2024 : Elafibranor au niveau mondial, Onivyde aux États-Unis, Odevixibat dans l’Union européenne ;

- Après une hausse de 11,6 % des ventes au 1 er trimestre, objectifs 2025 confirmés : croissance des ventes de + 5 % et marge opérationnelle de + 30 %, à un rythme inférieur à celui de 2024 ;

- Stratégie 2023- 27 d’une croissance annuelle des revenus d’au moins 7 % et marge opérationnelle d’au moins 32 % ;

- Dividende 2024 de 1,2 €.