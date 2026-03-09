Ipsen délaissé après de mauvaises nouvelles sur son Tazverik
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 11:43
Le groupe de santé a fait état ce matin de données émergentes issues de l'essai SYMPHONY-1 de phase Ib/III en cours, évaluant le tazemetostat en association avec le lénalidomide et le rituximab (R2) par rapport au R2 dans le lymphome folliculaire récidivant/réfractaire.
Le comité indépendant de surveillance des données a indiqué que, sur la base des événements indésirables liés aux tumeurs malignes hématologiques secondaires, les risques pourraient dépasser les bénéfices potentiels pour les patients dans le cadre de ce schéma thérapeutique.
Compte tenu de ces nouvelles données, Ipsen a donc retiré Tazverik avec effet immédiat, tant pour le lymphome folliculaire (LF) que pour le sarcome épithélioïde (SE), un retrait qui toutefois "ne devrait pas avoir d'incidence sur les prévisions financières de la société".
Parallèlement au retrait de Tazverik du marché, Ipsen a aussi pris des mesures pour arrêter le traitement par tazemetostat chez tous les patients actuellement inclus dans l'essai SYMPHONY-1 en cours. Tous les participants recevront le traitement standard (lénalidomide et rituximab).
L'étude restera ouverte, sans nouvelle inclusion, afin de poursuivre le suivi à long terme de la sécurité de tous les participants. Ipsen interrompt également tous les essais cliniques actifs sur le tazemetostat et les programmes d'accès élargi.
"Bien que ce résultat soit extrêmement décevant, la sécurité des patients reste notre priorité", explique Christelle Huguet, vice-présidente exécutive, directrice de la recherche et du développement chez Ipsen.
Ipsen collabore avec la FDA des États-Unis pour définir les prochaines étapes du retrait de Tazverik et fournir toutes les informations nécessaires à la finalisation de ce processus. Tazverik est commercialisé aux États-Unis par Ipsen dans les indications LF et SE.
Un impact financier qui devrait rester limité
"Nous considérions que cet essai de phase III pour le lymphome folliculaire récidivant/réfractaire était susceptible de générer un pic de ventes probabilisé de 75 MEUR en 2034, en plus de 58 MEUR sur la même période pour les indications ayant déjà reçu des autorisations de commercialisation", indique-t-on chez CIC Market Solutions.
"Retirer Tazverik de notre valorisation aurait un impact mineur. Avec les résultats du 4e trimestre 2025, la direction avait déjà abaissé les prévisions de ventes maximales et avait subi une dépréciation", estime pour sa part Jefferies.
"Nous avons déjà signalé que les ventes décevantes de Tazverik, ainsi que notre opinion selon laquelle l'essai de phase III SYMPHONY-1 était à haut risque, invitaient à se pencher sur la crédibilité du management en matière de développement commercial", rappelle le broker.
