Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen confirme ses objectifs financiers pour l'année 2020 Reuters • 22/10/2020 à 07:11









PARIS, 22 octobre (Reuters) - Le groupe biopharmaceutique Ipsen IPN.PA , qui présentait jeudi ses résultats pour le troisième trimestre 2020, affiche: * UNE CROISSANCE DES VENTES DU GROUPE AU TROISIÈME TRIMESTRE 2020 DE 2,2% À TAUX DE CHANGE CONSTANT (VENTES PUBLIEES EN BAISSE DE 1,8%) * UNE CROISSANCE DES VENTES DE 2,8% À TAUX DE CHANGE CONSTANT (VENTES PUBLIÉES EN CROISSANCE DE 1,5%) DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE * CONFIRME SES OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2020, AVEC UNE CROISSANCE DES VENTES DU GROUPE SUPÉRIEURE À 2,0% À TAUX DE CHANGE CONSTANT ET UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS SUPÉRIEURE À 30,0% DES VENTES * AU TROISIÈME TRIMESTRE 2020, LES ACTIVITÉS DU GROUPE ONT PROGRESSIVEMENT REPRIS MALGRÉ L'IMPACT DU COVID-19 * "LE GROUPE A FAIT PREUVE DE RÉSILIENCE AU TROISIÈME TRIMESTRE MALGRÉ L'IMPACT CONTINU DE LA PANDÉMIE ET JE ME RÉJOUIS DE CONFIRMER NOS OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2020", A DÉCLARÉ DAVID LOEW, DIRECTEUR GÉNÉRAL D'IPSEN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA (Bureau de Paris)

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris 0.00%