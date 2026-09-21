Ipsen chute après l'approbation d'un générique du Somatuline aux USA

L'action Ipsen IPN.PA plonge lundi, pénalisée par l'approbation aux États-Unis d'un générique concurrent de son médicament phare, Somatuline, une forme de lanréotide utilisée pour traiter l'acromégalie, les tumeurs neuroendocrines gastro-intestinales et pancréatiques et le syndrome carcinoïde.

A Paris, vers 08h30 GMT, l'action chute de 7,3% à 144,5 euros, contre un gain de 0,72% du SBF 120 .SBF120 au même moment.

L'agence du médicament des États-Unis (FDA) a donné vendredi son approbation au générique du Somatuline développé par le laboratoire pharmaceutique américain Amneal AMRX.O , ouvrant la voie à un commercialisation immédiate.

Les analystes de JP Morgan rappellent dans une note que le seul autre générique commercialisé auparavant, produit par Cipla

CIPL.NS , avait rencontré des problèmes de fabrication, entraînant une hausse de 31% du chiffre d'affaires d'Ipsen en Amérique du Nord au premier semestre.

Le laboratoire français avait cependant prévenu en juillet anticiper un impact négatif sur les ventes de Somatuline en raison d'une concurrence des génériques potentiellement accrue aux États-Unis et en Europe.

En partant du principe que les génériques d'Amneal entraîneront un recul des ventes d'Ipsen au quatrième trimestre 2026 en Amérique du Nord à des niveaux similaires à ceux de la même période en 2025, les analystes de JP Morgan estiment que les ventes 2026 de Somatuline en Amérique du Nord s'élèveront à environ 720 millions d'euros.

"Dans l'ensemble, nous considérons la concrétisation de la menace des génériques d'Amneal comme un facteur négatif mineur pour Ipsen", nuance le courtier.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)