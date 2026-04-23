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Ipsen: CA +22,6% au 1er trimestre à €1,07 md, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 08:35

‌Ipsen a annoncé ​jeudi une croissance de 22,6% à ​taux de changes constants ​de son ⁠chiffre d'affaires au ‌premier trimestre, qui atteint 1,07 milliard ​d'euros, ‌la société biopharmaceutique ⁠française citant notamment l'accélération de la ⁠dynamique ‌du portefeuille hors ⁠Somatuline.

Ipsen a ‌confirmé ses ⁠objectifs financiers pour l'année ⁠2026, ‌dont une croissance des ​ventes ‌totales du groupe supérieure à ​13% à taux de ⁠change constant, et une marge opérationnelle des activités supérieure à 35%.

(Rédigé par Augustin ​Turpin)

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