Ipsen: au plus bas depuis juin, Jefferies à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Le titre Ipsen accuse lundi l'une des fortes baisses du SBF 120 après que Jefferies a dégradé sa recommandation et abaissé son objectif de cours, disant voir peu de catalyseurs à horizon 2024.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier indique avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes sur les quatre principaux médicaments du groupe pharmaceutique (Onivyde, elafibranor, Tazverik, Decapeptyl) après avoir pris contact avec des médecins quant à leurs niveaux de prescriptions.



L'analyste américain estime par ailleurs que Livmarli, un traitement développé par Mirum, pourrait mettre effacer quelque 400 millions d'euros de ventes aujourd'hui enregistrées par Bylvay.



En conséquence, Jefferies réduit sa prévision de croissance moyenne annuelle sur la période 2023-2027 à 5,4%, contre 6,6% précédemment, ramène son objectif de cours de 130 à 116 euros et dégrade sa recommandation de 'achat' à 'conserver'.



Vers 14h00, Ipsen lâchait 2,7%, touchant ainsi ses plus bas niveaux depuis juin dernier. Depuis le début de l'année, le titre affiche encore une hausse de 4%.





