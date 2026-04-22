Ipsen annonce tenue prochaine d’une assemblée générale des actionnaires

* Ipsen tiendra assemblée générale mixte 13 mai 2026 à Paris. * Actionnaires appelés à se prononcer sur dividende de 1,6 EUR par action au titre de l’exercice 2025. * Versement proposé avec détachement du coupon 3 juin 2026, paiement 5 juin 2026. * Vote prévu sur renouvellement de mandats d’administrateurs, dont HIGHROCK représentée par Anne Beaufour, Pascal Touchon, Piet Wigerinck. * Conseil doit aussi soumettre cooptation de Peter Guenter comme administrateur en remplacement d’Henri Beaufour, pour 1 an. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ipsen SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604221200OMX_____CNEWS_EN_GNW1001177292_en) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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