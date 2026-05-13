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Ipsen annonce le départ de Karen Witts du conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 18:27

Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a officialisé ce mercredi 13 mai 2026 la démission de Karen Witts de son mandat d'administratrice. Ce départ, effectif à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue aujourd'hui, marque la fin d'un engagement de quatre ans au sein du conseil.

Administratrice depuis janvier 2022, Karen Witts a joué un rôle clé dans la gouvernance financière du groupe, notamment en assurant la présidence du comité d'audit de 2022 à 2026. Elle siégeait également au sein du Comité des rémunérations. Mme Witts a justifié son départ par la nécessité de se consacrer pleinement à ses autres responsabilités professionnelles et fonctions de direction.

Une transition assurée par Pascal Touchon

Marc de Garidel, président du conseil d'administration, a tenu à saluer "la rigueur et l'engagement" de l'administratrice sortante, soulignant sa "contribution majeure" aux travaux du Conseil durant son mandat.

Pour assurer la continuité des fonctions, le Comité des nominations a d'ores et déjà enclenché un processus de recrutement afin de trouver un successeur. Dans l'intervalle, le conseil d'administration a nommé Pascal Touchon, administrateur indépendant et membre actuel du comité d'audit, pour reprendre les rênes du comité d'audit et rejoindre le comité des rémunérations, le tout à titre intérimaire.

Ce remaniement technique intervient dans un contexte de stabilité pour le groupe, alors qu'Ipsen poursuit ses ambitions stratégiques sur le marché mondial de la santé.

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