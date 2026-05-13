Ipsen annonce le départ de Karen Witts du conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 18:27
Administratrice depuis janvier 2022, Karen Witts a joué un rôle clé dans la gouvernance financière du groupe, notamment en assurant la présidence du comité d'audit de 2022 à 2026. Elle siégeait également au sein du Comité des rémunérations. Mme Witts a justifié son départ par la nécessité de se consacrer pleinement à ses autres responsabilités professionnelles et fonctions de direction.
Une transition assurée par Pascal Touchon
Marc de Garidel, président du conseil d'administration, a tenu à saluer "la rigueur et l'engagement" de l'administratrice sortante, soulignant sa "contribution majeure" aux travaux du Conseil durant son mandat.
Pour assurer la continuité des fonctions, le Comité des nominations a d'ores et déjà enclenché un processus de recrutement afin de trouver un successeur. Dans l'intervalle, le conseil d'administration a nommé Pascal Touchon, administrateur indépendant et membre actuel du comité d'audit, pour reprendre les rênes du comité d'audit et rejoindre le comité des rémunérations, le tout à titre intérimaire.
Ce remaniement technique intervient dans un contexte de stabilité pour le groupe, alors qu'Ipsen poursuit ses ambitions stratégiques sur le marché mondial de la santé.
Valeurs associées
|165,2000 EUR
|Euronext Paris
|-0,24%
A lire aussi
-
Environ 200 syndicalistes se sont rassemblés mercredi devant la bourse du travail de Carcassonne, un bâtiment municipal dont le maire RN veut déloger plusieurs organisations syndicales hostiles à son égard, a constaté un journaliste de l'AFP. Le 30 avril, au lendemain ... Lire la suite
-
Désormais toutes hospitalisées, les 22 personnes identifiées en France comme cas contacts de la néerlandaise décédée de l'hantavirus ont toutes débuté une quarantaine à l'hôpital, selon l'exécutif, qui promet de faire preuve de "transparence", espérant ainsi limiter ... Lire la suite
-
Le parquet général a placé mercredi au-dessus de Nicolas Sarkozy l'épée de Damoclès d'un infamant retour en détention, en requérant en appel sept ans de prison contre l'ancien président de la République, soit deux ans de plus que sa condamnation de première instance ... Lire la suite
-
Le Conseil d'État a annoncé mercredi avoir rejeté une requête d'Amazon contre une application de la "Loi Darcos" de 2021 fixant à trois euros le tarif minimal des frais de livraison à domicile pour toute commande de livres neufs d'une valeur inférieure à 35 euros. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|8 007,97
|+0,35%
|155,85
|+7,71%
|106,18
|-1,40%
|0,1676
|+23,24%
|44,1
|+9,54%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer