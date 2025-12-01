Ipsen annonce le décès de Henri Beaufour

(AOF) - Ipsen annonce décès de Henri Beaufour, membre du conseil d'administration et représentant de la famille fondatrice, survenu le 28 novembre. "Avec sa sœur Anne, il a joué un rôle central dans le soutien de l'orientation stratégique de la société et dans le maintien des valeurs établies par la famille", précise un communiqué du laboratoire.

En leur qualité d'actionnaires majoritaires, Beech Tree et Highrock réitèrent leur intention de continuer à agir ensemble dans l'intérêt du groupe Ipsen et de soutenir son développement continu.

" En tant que membre de longue date de notre conseil d'administration, actionnaire majeur et membre estimé de la famille fondatrice, Henri Beaufour restera dans nos mémoires. Henri était non seulement un administrateur dévoué qui a joué un rôle important dans la croissance et le développement d'Ipsen, mais aussi un artiste accompli ayant perpétué les valeurs de son grand-père, le fondateur de l'entreprise. Il était largement reconnu pour sa générosité, sa gentillesse et sa profonde humanité. Ensemble, tous les membres du conseil d'administration s'engagent à poursuivre leurs efforts pour soutenir la stratégie et les priorités d'Ipsen initiées sous l'égide de son défunt père, Albert Beaufour ", a déclaré Marc de Garidel, Président d'Ipsen.