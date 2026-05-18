Ipsen affiche des données de phase II positives dans les rides glabellaires
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 07:08
Selon le laboratoire pharmaceutique français, la corabotase a montré une durée d'effet prolongée, les patients traités avec elle ayant présenté un délai d'action rapide de 0,84 jour et un pic d'effet statistiquement supérieur à celui du placebo.
À la semaine 24, 60,8% des patients traités avec la corabotase ont présenté une durée d'effet cliniquement significative et soutenue par rapport au placebo et au Dysport, définie par un score de "aucune" ou "légère" pour la sévérité des rides.
Ipsen revendique aussi un niveau de satisfaction constamment élevé chez les patients traités avec la corabotase, 82,8% s'étant déclarés "très satisfaits" ou "satisfaits" sur l'échelle catégorielle à 4 points du Subject Level of Satisfaction (SLS) .
Ipsen précise qu'à l'issue de l'analyse de ces données, la dose de 50 nanogrammes (ng) a été retenue pour faire l'objet d'une évaluation plus approfondie dans le cadre de son programme de phase III LAURITE.
L'essai de phase II LANTIC se poursuit actuellement, et des données de validation de principe sont attendues pour deux nouvelles indications esthétiques concernant les rides du front et les rides des commissures oculaires.
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