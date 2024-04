Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen: accord de collaboration avec Skyhawk information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la signature d'un accord de collaboration mondiale exclusive avec Skyhawk Therapeutics, visant la découverte et le développement de nouvelles petites molécules capables de moduler l'épissage des ARN dans les maladies neurologiques rares.



Cet accord confère à Ipsen l'option d'acquérir une licence exclusive pour les droits mondiaux de développement des candidats médicaments validés. Une fois le candidat au développement retenu, il sera responsable de l'ensemble des activités le concernant.



Skyhawk est éligible à un paiement initial pour la collaboration de recherche, à des paiements conditionnés par la levée d'option et des étapes réglementaires et commerciales, pour un total pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars, ainsi qu'à de potentielles redevances.





Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +1.20%