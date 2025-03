IPO : CoreWeave revoit ses ambitions à la baisse

(AOF) - CoreWeave a réduit la taille de son introduction en Bourse aux États-Unis et a fixé le prix de ses actions en dessous de la fourchette indicative, a déclaré la société. La société spécialisée dans les services cloud dédiés à l’intelligence artificielle a vendu 37,5 millions d'actions au prix de 40 dollars, récoltant ainsi 1,5 milliard de dollars et lui donnant une valorisation d'environ 23 milliards de dollars. L’objectif officiel de CoreWeave était d'offrir 49 millions d'actions à un prix compris entre 47 et 55 dollars, ce qui lui aurait permis de lever jusqu'à 2,7 milliards de dollars.

L'entreprise a généré 1,9 milliard de dollars de revenus en 2024 et enregistré 863 millions de dollars de pertes.

CoreWeave fera ses premiers pas à Wall Street ce vendredi.

